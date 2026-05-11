Во Франции подтвердили первый случай заражения хантавирусом у пассажирки круизного лайнера MV Hondius. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Стефани Рист, передает BFMTV.

По ее словам, заболевшая — гражданка Франции, которую ранее эвакуировали с судна. После возвращения на родину у нее появились симптомы болезни, а тест подтвердил заражение. Министр уточнила, что состояние женщины ухудшилось в ночь с 10 на 11 мая.

Как сообщает пресс-секретарь правительства Мод Брежон, французские власти уже выявили 22 человека, контактировавших с женщиной. По ее словам, власти принимают «максимально строгие меры», чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.