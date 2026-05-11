Китай выражает США решительный протест в связи с санкциями против трех китайских компаний, якобы помогающих Ирану, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН. Мы всегда требовали от китайских компаний вести бизнес в соответствии с законами и правилами, и мы будем решительно защищать их законные права и интересы», — сказал он на пресс-конференции , передает Guancha.

Го напомнил, что Пекин придерживается все той же «твердой позиции» — сделать все возможное, чтобы предотвратить конфликт, а не использовать «войну для злонамеренной дискредитации других стран».

Отметим, что Китай является основным импортером иранской нефти и активно инвестирует в модернизацию иранского нефтегазового сектора. В начале мая Минкоммерции Китая запретило признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтяных компаний, обвиняемых Вашингтоном в закупках иранского топлива.