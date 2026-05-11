Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что решение о будущем Армении и выборе курса на евроинтеграцию должен принимать исключительно армянский народ.

Об этом Кос сказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, комментируя заявления президента России Владимира Путина в адрес Армении и выбора европейского пути, передает Report.

Кос подчеркнула, что Евросоюз продолжит поддерживать Армению на фоне растущего давления со стороны Москвы.

«Только народ Армении может принимать решения о своем будущем. Последняя встреча Европейского политического сообщества, а также саммит ЕС-Армения показали, какой путь они хотят выбрать. И Европа будет их поддерживать», — сказала Кос.

По ее словам, Брюссель осознает «геополитическую динамику» в регионе и будет «очень внимательно» следить за развитием ситуации.

На выходных президент РФ заявил, что не приветствует стремление Армении к более тесным отношениям с Европой, и впервые прямо связал полномасштабное вторжение России в Украину с решением Киева двигаться по европейскому пути. Эти заявления были восприняты в ЕС как сигнал давления на страны, рассматривающие сближение с Евросоюзом.