Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций, среди которых как частные лица, так и организации. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил британский Минфин.

В частности, санкции введены в отношении главы движения «Юнармия» Владислава Головина, руководителя федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григория Гурова. В санкционный список добавлены Институт развития интернета, ряд сотрудников Агентства социального проектирования, а также еще несколько объектов, расположенных на территории аннексированного Крыма.