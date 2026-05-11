С января по апрель текущего года в Азербайджане было выявлено 368 индикаторов кибератак (IOC), направленных против государственных структур. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, из общего числа 264 киберугрозы были обнаружены в ходе внутренних расследований, ещё 107 — в результате анализа инцидентов, о которых сообщили сами государственные учреждения.

Все выявленные угрозы были своевременно заблокированы.

В апреле было зафиксировано 94 кибератаки, что на 16% больше по сравнению с апрелем прошлого года.