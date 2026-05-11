Франция объявила о направлении авианосца «Charles de Gaulle» в Красное море и Аденский залив для подготовки к будущей совместной миссии Франции и Великобритании, целью которой заявлено укрепление свободы судоходства в районе Ормузского пролива, написал в соцсети Х замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

«Одновременно британское правительство сообщило, что в координации с Францией направит в регион один из своих военных кораблей.

Любое размещение и присутствие вне региональных эсминцев в районе Ормузского пролива под предлогом «защиты судоходства» представляет собой не что иное, как эскалацию кризиса, милитаризацию жизненно важного водного пути и попытку скрыть истинные причины нестабильности в регионе. Морская безопасность не может обеспечиваться демонстрацией военной силы, особенно со стороны тех, кто своей поддержкой, участием или молчанием перед лицом агрессии и блокады сам является частью проблемы», — подчеркнул замглавы МИД Ирана.

По его словам, источник нестабильности в регионе заключается в незаконном применении силы, продолжающихся угрозах в адрес прибрежных государств, морской блокаде и игнорировании Устава ООН.

«Ормузский пролив не является общей собственностью вне региональных держав. Это чувствительный водный путь, прилегающий к прибрежным государствам, и осуществление суверенных прав Ирана в отношении этого пролива, а также определение его правового режима являются законным правом Исламской Республики Иран как прибрежного государства. Французские официальные лица заявили, что направленный корабль предназначен для разминирования и сопровождения судов после восстановления спокойствия. Напоминаем, что как в военное, так и в мирное время только Иран способен обеспечивать безопасность в этом проливе и не допустит вмешательства какой-либо страны в эти вопросы. В этой связи подчеркивается, что присутствие французских и британских военных кораблей, а также судов любых других государств, которые могут сопровождать незаконные и противоречащие международному праву действия Соединённых Штатов в Ормузском проливе, встретит решительный и немедленный ответ со стороны вооруженных сил Исламской Республики Иран. В связи с этим им настоятельно рекомендуется не осложнять ситуацию еще больше», — подчеркнул иранский дипломат.

فرانسه اعلام کرده است ناو هواپیمابر «شارل دوگل» را برای آماده سازی یک ماموریت آینده همکاری‌های مشترک میان پاریس و لندن با هدف تقویت آزادی کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز، به سمت دریای سرخ و خلیج عدن فرستاده است. در همین حال، دولت انگلیس هم اعلام کرده که در همراهی با فرانسه، یکی از… — Gharibabadi (@Gharibabadi) May 10, 2026

nbsp;