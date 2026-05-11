Специалисты Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями обнаружили на острове Узедом, по которому проходит германо-польская граница, массовое захоронение с жертвами времен Второй мировой войны. О находке, обнаруженной в ходе плановых работ, сообщили в воскресенье, 10 мая, журнал Der Spiegel и газета Süddeutsche Zeitung.

По словам членов организации, на одном из местных кладбищ проводилось перезахоронение шести неизвестных жертв Второй мировой войны. Однако, раскопав участки, на которых, как считалось, находятся единичные могилы, специалисты обнаружили вместо них три длинные ямы, в которые были сброшены тела 42 человек.

Останки тел в могилах принадлежат, в частности, женщинам и детям, а на момент смерти людей их возраст колебался от детского до 70 лет, сообщили в союзе. На десяти телах были найдены идентификационные жетоны — удалось подтвердить, что один из них принадлежал женщине, служившей в немецком военно-морском флоте.

По словам руководителя раскопок Йоахима Козловски, как минимум некоторые из людей, чьи останки были найдены в братской могиле, перед смертью находились на лечении в лазарете. Специалисты обнаружили на телах следы свежих на тот момент ампутаций.

Более жуткими оказались детали, позволяющие предположить то, как были убиты сброшенные в братскую могилу люди. Кроме огнестрельных ранений на многих черепах обнаружены повреждения, которые могли быть нанесены тупым предметом с большой силой.

«Я полагаю, что многие из этих людей на самом деле были забиты до смерти», — заявил Козловски.

Все найденные тела достойно перезахоронят, пообещал глава раскопок. Но до этого найденные останки идентифицируют, что может помочь найти родственников погибших.