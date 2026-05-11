Расходы Соединенных Штатов на проведение военной операции в Иране превысили $77 млрд. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса Iran War Cost Tracker.

Согласно опубликованной информации, первые шесть дней операции обошлись Вашингтону в $11,3 млрд.

При подсчете учитываются расходы на содержание личного состава, кораблей, переброшенных в регион, а также другие сопутствующие траты.

Как отмечается, методика расчета основана на докладе Пентагона Конгрессу США, согласно которому дальнейшие расходы на операцию составляют около $1 млрд в день.