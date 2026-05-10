Франция и ее союзники планируют миссию по обеспечению безопасности Ормузского пролива по согласованию с Ираном, при этом речь о военно-морском развертывании не идет.

Как передает ТАСС, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на совместной с президентом Кении Уильямом Руто пресс-конференции в Найроби.

«Речь никогда не шла о французском или франко-британском развертывании», — сказал Макрон, добавив, что Франция находится «в готовности».

Он пояснил, что несколько дней назад принял решение перебросить авианосец «Шарль де Голль» из восточной части Средиземного моря ближе к Ормузскому проливу.

«Совместно с Великобританией мы создали специальную миссию, которая объединила 50 стран и международных организаций, чтобы в координации с Ираном и при предотвращении конфликтных ситуаций со всеми странами региона и США обеспечить, как только условия позволят, возобновление морского сообщения и маршрутов для перевозки удобрений, продовольствия, газа, нефти и товаров», — указал французский лидер.

Он призвал все стороны действовать «спокойно и ответственно» и «воздерживаться от словесной эскалации».