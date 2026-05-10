Азербайджанские дзюдоисты завершили выступление на Кубке Европы среди взрослых, проходивший в грузинском городе Гори, с результатом в 9 медалей.

В заключительный день соревнований на пьедестал поднялись еще 4 представителя сборной.

Аждар Багиров в весовой категории до 100 кг одержал победы над всеми соперниками и завоевал золотую медаль. В этой же категории Эльмар Гасымов стал обладателем бронзовой награды. Хаям Алиев (до 90 кг) и Диана Тчкаева (до 48 кг) также завершили турнир с бронзовыми медалями.

Напомним, в первый день соревнований Ислам Рагимов (до 66 кг) завоевал золото, Эльшан Асадов (до 66 кг) — серебро, а Бабарахим Мирзоев (до 60 кг), Низами Имранов (до 66 кг) и Руфат Шовлатов (до 73 кг) — бронзу.

В итоге сборная Азербайджана с результатом 2 золотые, 1 серебряная и 6 бронзовых медалей заняла третье место в общекомандном зачете и второе место среди мужских команд.