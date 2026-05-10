Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что правительство Франции обвиняет предпринимателя Илона Маска и его соцсеть X в том, чем занимается само.

Дуров на своей платформе призвал к солидарности с американским бизнесменом.

В частности, как утверждает основатель Telegram, французское правительство незаконно собирает персональные данные, обрабатывает их без надлежащей защиты, извлекает данные из автоматизированных систем, а также нарушает конфиденциальность электронной переписки.

«Telegram поддерживает наших братьев и сестер из X в их борьбе за наши свободы», — заявил Павел Дуров.

По его словам, давление властей Франции связано с предстоящими в 2027 году президентскими выборами, которые «разоблачат злоупотребления» правительства.