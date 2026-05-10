Две пробирки, в которых содержался хантавирус, пропали из лаборатории в Австралии в 2021 году.

Об этом сообщает издание Mirror.

Пропажа вскрылась в одной из государственных лабораторий штата Квинсленд, где специалисты недосчитались 323 пробирки с опасными вирусами. Среди исчезнувших образцов — две пробирки с хантавирусом, 223 с лиссавирусом, близкого к вирусу бешенства, а также почти 100 пробирок с вирусом Хендра, который считается одним из наиболее опасных зоонозных патогенов Австралии.

Биоматериалы пропали еще в 2021 году во время перемещения между холодильными установками, однако об этом стало известно лишь в 2024 году — после внутренней проверки. Предполагается, что часть образцов могла быть случайно уничтожена из-за неисправности морозильной камеры и нарушений в документации.

По данным австралийского Минздрава, признаков кражи или утечки выявлено не было.