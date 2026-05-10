Иранская сторона выдвинула 10 условий для гарантии участия сборной страны по футболу в чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.

Об этом сообщила Федерация футбола Ирана (FFIRI).

«Мы обязательно примем участие в чемпионате мира 2026 года, но страны-хозяйки должны учесть наши опасения», — сообщил портал RTBF.

Данные условия Ирана включают выдачу виз, а также уважительное отношение к персоналу, иранскому флагу и государственному гимну.

Кроме того, Тегеран потребовал высокого уровня безопасности в аэропортах, отелях и на маршрутах, ведущих к стадионам, где будет играть команда.