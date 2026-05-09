Южнокорейская компания Samsung объявила о прекращении продаж телевизоров и бытовой техники на материковом рынке Китая. Компания объяснила решение «быстро меняющимися рыночными условиями» и усиливающимся давлением со стороны местных китайских брендов, которые заняли доминирующие позиции на рынке электроники.

Об этом сообщает издание GizmoChina.

На официальном китайском сайте Samsung уже появилось уведомление о прекращении продаж. При этом компания заявила, что продолжит оказывать сервисную поддержку и послепродажное обслуживание существующим клиентам.

Под ограничения попали телевизоры, мониторы, холодильники, стиральные и сушильные машины, кондиционеры, пылесосы и очистители воздуха. Смартфоны Samsung по-прежнему останутся в продаже на китайском рынке, хотя мобильный бизнес компании также испытывает серьезное давление со стороны местных производителей и Apple.

По данным GizmoChina, в начале 2010-х Samsung занимала почти 20% китайского рынка смартфонов, однако сейчас доля компании опустилась ниже 1%. Китайские бренды усилили позиции благодаря более агрессивной ценовой политике, ускоренным циклам разработки и высокой лояльности местных покупателей.

Несмотря на уход с рынка бытовой техники Китая, производственные мощности Samsung в стране продолжат работу для выпуска продукции на зарубежные рынки. Одновременно компания делает ставку на развитие полупроводникового бизнеса и технологий, связанных с искусственным интеллектом.

В первом квартале 2026 года Samsung отчиталась о выручке в 133,87 трлн вон и операционной прибыли в 57,23 трлн вон. При этом 61% общей выручки обеспечило полупроводниковое подразделение на фоне высокого мирового спроса на ИИ-чипы и память.