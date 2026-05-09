Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прибыл на Канарские острова, чтобы лично проконтролировать эвакуацию пассажиров и членов экипажа круизного лайнера «MV Hondius», на борту которого произошла вспышка хантавируса.

Лайнер направляется на принадлежащие Испании Канарские острова в Атлантическом океане и должен прибыть на Тенерифе утром 10 мая.

Глава ВОЗ лично обратился к жителям Тенерифе, попытавшись заверить, что им не грозит опасность.

«Я хочу, чтобы вы меня четко услышали: это не очередной COVID. Текущий риск для здоровья населения от хантавируса остается низким. Мы с коллегами уже однозначно заявляли это, и теперь я скажу это вам снова», — сказал он.

Вместе с главой ВОЗ за эвакуацией пассажиров и членов экипажа лайнера будут наблюдать министр здравоохранения Испании Моника Гарсия и глава Министерства Внутренних Дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.