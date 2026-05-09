Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование украинского конфликта является крайне сложным и длительным процессом, а США, по его мнению, рассчитывают на слишком быстрый результат.

В комментарии журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что «американская сторона хочет быстрого результата… Спешит. Но это слишком сложная тема… Давайте наберёмся терпения».

По словам Пескова, путь к мирному соглашению между Москвой и Киевом будет «очень долгим, полным очень сложных деталей».

Он также сравнил этот процесс с переговорами между США и Ираном, подчеркнув, что Вашингтону ещё предстоит пройти аналогично непростой путь и на иранском направлении.