Сегодня в Азербайджане отмечается 9 Мая — годовщина Победы над фашизмом.

Азербайджанский народ внес значительный вклад в победу во Второй мировой войне. За короткий срок в республике были сформированы 87 истребительских летных батальонов, 1124 отрядов самообороны. В 1941-1945 гг. более 600 тыс. храбрых сынов и девушек Азербайджана отправились на фронт. Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Около 130 наших соотечественников удостоены звания Героя Советского Союза, 30 — награждены орденом «Слава». 170 тысяч солдат и офицеров Азербайджана награждены различными орденами и медалями СССР. Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буниятов, Герай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехди Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибала Зейналов и многие другие своим героизмом вписали новые страницы в славную историю нашего народа.

Одним из ключевых факторов Победы стала бакинская нефть. В годы войны большая часть нефти, добываемой в СССР, приходилась на Азербайджан. Только в 1941 году в республике было добыто 23,5 млн тонн нефти — более 70% общесоюзного объема. Благодаря труду азербайджанских нефтяников фронт бесперебойно снабжался топливом.

Во время войны Баку был не только промышленным и нефтяным центром, но и важным прифронтовым городом. Здесь лечились раненые, размещались эвакуированные люди и предприятия. Через Азербайджан также осуществлялись поставки в рамках программы ленд-лиза.

9 Мая является в Азербайджане официальным государственным праздником.