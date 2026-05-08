В Испании госпитализировали женщину с симптомами хантавируса, которая возвращалась в страну из ЮАР тем самым рейсом, на борту которого побывала заразившаяся пассажирка круизного лайнера MV Hondius, сообщает Reuters.

Испанские органы здравоохранения сообщили о подозрении на хантавирус у 32-летней женщины из провинции Аликанте, лабораторные результаты тестирования еще ожидают.

Женщина путешествовала из Йоханнесбурга тем же рейсом, на борту которого успела побывать уже умершая пассажирка круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка заболевания. Как уже сообщалось, больную в итоге сняли с рейса до его отправления из-за слишком тяжелого состояния, она осталась в Йоханнесбурге и на следующий день умерла.

Женщину в Испании, у которой подозревают хантавирус, поместили в больницу. Она имеет легкие респираторные симптомы. Органы здравоохранения устанавливают круг лиц, с которыми она контактировала в последние дни.

В самолете женщина сидела на два ряда позади погибшей. Фактический контакт был непродолжительным.