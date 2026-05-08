Антикоррупционный комитет Армении сообщил о новом деле, связанном с возможным подкупом избирателей со стороны партии «Сильная Армения» бизнесмена Самвел Карапетян.

По данным следствия, в общине Ани Ширакской области местные представители партии предлагали гражданам деньги за поддержку на парламентских выборах 7 июня, оформляя выплаты как зарплаты «активистам».

В ведомстве также заявили о попытках давления и запугивания избирателей. По делу уже проведены обыски, задержаны несколько человек. Это не первый случай, когда представители партии оказываются в центре расследований о нарушениях в ходе избирательной кампании.