Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая ведет оборону на Александровском направлении.

По словам президента Украины, он заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой.

«Несмотря на объявленное прекращение огня, враг не уменьшил интенсивность штурмовых действий. Также был подробный доклад командира бригады об оперативной обстановке в полосе обороны 31-й ОМБр. Обсудили с командирами батальонов и рот актуальные вопросы: особенности службы иностранцев в бригаде, развитие НРК и поддержку направления инноваций», — говорится в сообщении.

Также Зеленский наградил некоторых бойцов орденами.