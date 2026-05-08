Администрация Соединенных Штатов не планирует в ближайшее время проведение военных действий против Кубы, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

Они предупредили, что американский лидер может изменить свое решение в любой момент, а возможность проведения военных действий по-прежнему остается на повестке. Собеседники сомневаются, что Гавана примет предложение Вашингтона о предоставлении гуманитарной помощи на десятки миллионов долларов, двухлетнего бесплатного доступа к спутниковой связи Starlink для всех кубинцев, а также поддержки в области сельского хозяйства и инфраструктуры. Источник AP утверждает, что администрация США стремится не к смене власти на Кубе, а к изменению политики островного государства.

По словам собеседников агентства, остается открытым вопрос, готова ли Гавана выполнять условия США, которые включают освобождение политзаключенных, прекращение политических и религиозных репрессий, а также предоставление американскому частному сектору возможности инвестировать в экономику страны.

Кроме того, как отмечается, дверь для диалога между сторонами остается открытой. По данным AP, 10 апреля исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по иностранной помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин, а также руководитель бюро по делам Западного полушария Госдепартамента Майкл Козак посетили Гавану. Это был первый визит американской правительственной делегации на Кубу с 2016 года.

Сообщается, что встреча прошла «в профессиональной и дружественной атмосфере», однако не привела к окончательным результатам. По словам источника, американская сторона скептически оценила готовность кубинского руководства рассматривать даже ограниченные реформы.