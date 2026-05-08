Азербайджанская семья вернула детей, удерживаемых органами опеки Германии. Об этом сообщил практикующий в Германии адвокат Эльвин Джабраил.

Напомним, что ещё 6 августа 2025 года в парижском аэропорту у азербайджанской семьи во время возвращения на родину отобрали двух маленьких детей. Супруги Мехмед Гулиев и Гюльтадж Абдуллаева рассказали, что они несколько лет проживали в немецком городе Дортмунд, где власти наложили запрет на выезд детей за пределы Европы. На тот момент старшему ребёнку было два года, младшему — шесть месяцев.

По словам родителей, причиной запрета стали необоснованные обвинения, возникшие после рождения второго ребёнка. Младенцу сразу сделали операцию, и он около месяца находился в больнице. Именно там, как утверждают родители, врачи и медсёстры пожаловались в социальные службы, обвинив мать в жестоком обращении.

В жалобе утверждалось, что якобы мать ударила трёхмесячного ребёнка о камень, завязывала ему рот полотенцем и поила ледяной водой, чтобы убить его. Семья категорически отрицала эти обвинения и требовала возвращения детей.

«Всё это неправда. Как такое может быть? Мы очень хорошо заботимся о своих детях. Зачем нам причинять им боль? После этих жалоб вмешался Югендамт (в Германии это организация, которая занимается вопросами внутрисемейного насилия, защитой прав детей и другими случаями социальной защиты — ред.). Сначала меня даже не выпускали из больницы. Позже к нам домой для присмотра за ребёнком направили турецкую учительницу. Но эта женщина с нами не поладила. Каждый раз придумывала предлоги, что вот так нужно ухаживать за ребёнком, а не иначе. В конце концов мы решили забрать детей и навсегда вернуться на родину. Но когда доехали до Парижа, с нами произошла эта история».

Детей поместили в приют, и всё это время рассматривался иск о снятии запрета на выезд детей из Европы.

Родители также сообщили об этом в посольство Азербайджана во Франции.