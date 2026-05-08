Ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива продолжает развиваться по всё более непредсказуемому сценарию. Дональд Трамп неожиданно отменил ранее анонсированную операцию «Проект Свобода», не объяснив причин такого решения. Одновременно появились сообщения о якобы достигнутых между Вашингтоном и Тегераном договорённостях по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Однако подобные утечки появлялись и раньше — при том, что реальной свободы навигации в регионе как не было, так и нет.

Более того, уже под утро стало известно о новом обмене ударами между США и Ираном в районе Ормузского пролива. CENTCOM заявил, что американские силы атаковали военные объекты Ирана в ответ на попытку КСИР нанести удар по американским эсминцам.

По версии Вашингтона, все иранские ракеты, дроны и катера были уничтожены, а американская сторона не понесла потерь и повреждений. В то же время агентство Tasnim ранее сообщало, что Иран атаковал три американских эсминца после удара США по иранскому танкеру.

Сам Дональд Трамп назвал ответ США «лёгким шлепком» и при этом заявил, что режим прекращения огня, по его мнению, всё ещё сохраняется.

Задумка была грандиозной: применить военную силу для свободы судоходства в проливе. Что уже очень напоминало события времён ирано-иракской войны: тогда США тоже предложили танкерам из стран Залива, прежде всего Кувейта, следовать по проливу под американскими флагами и с американским военным эскортом.

Добавим от себя: по традиции вопросу безопасности судоходства в Вашингтоне уделяют большое внимание ещё с XIX века. В те годы США сильно зависели от морской торговли, и вопрос безопасности на море был для Вашингтона ключевым.

Но, тем не менее, Дональд Трамп свой «Проект Свобода» отменил, и это, как и следовало ожидать, вызвало нешуточную волну слухов.

Очередную утечку со ссылкой на источники публикует NBC. По её сведениям, как уже сообщал Minval, США были вынуждены приостановить операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе после того, как Саудовская Аравия отказалась предоставить американским силам доступ к своим базам и воздушному пространству.

Оказывается, Трамп объявил о начале своей операции без согласования с Эр-Риядом. В ответ Саудовская Аравия запретила использование авиабазы «Принц Султан» и ограничила полёты американской авиации. В результате США столкнулись с проблемами в обеспечении воздушного прикрытия конвоев.

А после разговора Трампа с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Вашингтон был вынужден заморозить операцию примерно через 36 часов после её начала.

Можно, конечно, поставить эту утечку под сомнение. Региональное соперничество Ирана и Саудовской Аравии ни для кого не секрет. Более того, в Саудовской Аравии небезосновательно опасаются, что Иран попробует спровоцировать мятеж среди местных шиитов.

Шиитская община королевства составляет не более 10% населения, но они сосредоточены в нефтеносных районах. К тому же, как уже отмечалось, перед глазами примеры Бахрейна и Йемена, причём в случае с Йеменом дело дошло до «прокси-войны» между Эр-Риядом и Тегераном.

Как бы то ни было, на таком фоне срывать антииранскую операцию США Саудовской Аравии явно не с руки. Тем более что в свободе судоходства по Ормузскому проливу в Эр-Рияде, как и в столицах других нефтяных монархий, заинтересованы больше других.

Однако во время последней войны США и Ирана выявились и другие реалии. Тегеран без большого душевного трепета бьёт по тем странам, где расположены военные базы США, особенно задействованные в нынешней операции.

И самое главное, Вашингтон не торопится прикрывать своих союзников. В результате в странах Залива, где ещё недавно военные базы США считали лучшей гарантией безопасности, сегодня ситуация уже меняется. До массовых выступлений под лозунгом Yankees, go home и требованиями вывести американские базы дело не дошло, в правительственных кругах подобные идеи тоже как бы не высказываются, но симптомы разочарования налицо.

Всё больше аргументов в пользу того, что американские базы — это не только гарантия защиты, но и фактор угрозы. И какие соображения здесь перевешивают — большой вопрос.

Тем контрастнее выглядит на этом фоне продуманная и взвешенная позиция Азербайджана. На территории нашей страны нет иностранных военных баз. Более того, несмотря ни на какие будущие политические дивиденды, Азербайджан с самого начала заявил, что не позволит использовать свою территорию в антииранских целях.

Ввязываться в чужие игры с весьма туманными перспективами выигрыша и вполне реальными рисками для себя — это не наша тактика и не наш выбор.

И, как показывает практика, эта позиция Азербайджана полностью себя оправдала.