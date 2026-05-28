Совет ЕС одобрил выделение Украине почти €2,8 млрд в рамках седьмого транша программы Ukraine Facility после выполнения Киевом всех необходимых условий, говорится в заявлении Евросовета.

Согласно документу, для получения нового транша Украина выполнила 11 из 20 предусмотренных условий, а также ряд обязательств, оставшихся с предыдущих этапов реализации программы. Кроме того, украинская сторона досрочно провела несколько реформ, которые изначально были предусмотрены для последующих этапов финансирования.

Финансирование осуществляется посредством программы Ukraine Facility с общим бюджетом свыше €50 млрд, которая рассчитана на период с 2024 по 2027 год и нацелена на восстановление страны, ее модернизацию и проведение реформ.