США и Иран обменялись новыми ударами в районе Ормузского пролива. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские силы нанесли удары по военным объектам Ирана в ответ на атаку на эсминцы США.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что КСИР атаковал три американских эсминца вблизи Ормузского пролива после удара США по иранскому нефтяному танкеру.

По данным CENTCOM, американские силы перехватили иранские ракеты, беспилотники и катера, участвовавшие в атаке. В Вашингтоне утверждают, что ни один американский корабль не получил повреждений.

Президент США Дональд Трамп назвал ответные удары по Ирану «лёгким шлепком» и заявил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, по его мнению, сохраняется.

«Три первоклассных американских эсминца успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. Иранским нападавшим был нанесён огромный ущерб», — написал Трамп, добавив, что США готовы к более жёстким действиям, если Тегеран не согласится на сделку.

По словам Трампа, иранские ракеты были сбиты, а беспилотники уничтожены в воздухе. Он также заявил, что американские эсминцы продолжат участие в военно-морской блокаде, которую назвал «Стальной стеной».