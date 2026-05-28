Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время посещения военного госпиталя не встретился ни с кем из раненных в ходе операции против Ирана военнослужащих. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телеканал CBS News.

Глава государства во вторник прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где прошел ежегодное медицинское и стоматологическое обследование. Он пообщался там с военнослужащими, но не встретился ни с одним из 14 военных, которые получили ранения во время боевых действий против Ирана.

Пресс-служба Белого дома подтвердила визит Трампа в госпиталь, при этом не став объяснять, почему президент не посетил раненых.