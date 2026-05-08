Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным с 8 по 10 мая.

«В течение минувшей ночи российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям. По состоянию на 7 утра было зафиксировано более 140 обстрелов на линии фронта. За ночь российские силы провели 10 штурмовых атак, наибольшая активность отмечалась на Славянском направлении. Также было нанесено более 850 ударов дронами различных типов, включая FPV-дроны, «Ланцеты» и другие беспилотники. Продолжалось и использование разведывательных дронов в небе над прифронтовыми районами», — написал Зеленский в своем тг-канале.

В заявлении отмечается, что это свидетельствует об отсутствии со стороны России даже попыток имитации прекращения огня на фронте.

«Украинская сторона будет действовать зеркально, защищая свои позиции и жизни людей. Россия должна закончить свою войну, и все действительно это почувствуют, когда начнётся движение к миру», — говорится в сообщении.