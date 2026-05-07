Первые случаи заражения хантавирусом на борту нидерландского круизного судна MV Hondius связаны с парой туристов, посетивших Аргентину, Чили и Уругвай во время поездки по наблюдению за птицами в районах обитания грызунов — переносчиков вируса.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, на борту зарегистрировано восемь возможных случаев заболевания, включая три летальных исхода. Пять случаев подтверждены лабораторно, ещё три считаются предполагаемыми.

Гебрейесус подчеркнул, что риск для общественного здравоохранения остаётся низким, однако из-за инкубационного периода до шести недель могут появляться новые случаи. Он отметил, что передача андского хантавируса между людьми обычно происходит только при длительном тесном контакте и, вероятно, именно это имело место в данном эпизоде.

ВОЗ обратилась к премьер-министру Испании Педро Санчесу с просьбой разрешить судну швартовку на Канарских островах после отказа местных властей принимать лайнер. Организация также взаимодействует с властями Аргентины для установления маршрутов заболевшей пары и продолжает мониторинг ситуации.

Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что пассажирам рекомендовано носить маски, подчеркнув: «Это не COVID и не грипп — вирус распространяется иначе».

По данным британского Агентства по безопасности здравоохранения, известно о семи гражданах Великобритании, покинувших судно на острове Святой Елены: двое находятся на самоизоляции в Великобритании, четверо остаются на острове, местонахождение ещё одного устанавливается.