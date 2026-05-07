Милли Меджлису Азербайджана предоставлен статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее Средиземноморья.

Соответствующая церемония была организована в рамках 1-го Саммита спикеров парламентов стран-членов и партнёров Парламентской Ассамблеи Средиземноморья, который был проведён 7-го мая.

Выступившая на Саммите спикер Сахиба Гафарова выразила признательность за решение о предоставлении Милли Меджлису статуса наблюдателя в организации и высоко оценила это решение. Она сказала, что участие в Ассамблее создаёт ещё более широкие возможности для дальнейшего укрепления и развития связей с парламентами-членами.