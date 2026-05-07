Присоединение ООО BakuBus и «Бакинской службы такси» к ЗАО «Бакинский метрополитен» направлено на совершенствование управления общественным транспортом и повышение эффективности городской мобильности. Об этом говорится в заявлении Бакметрополитена.

В рамках реорганизации планируется внедрение единой модели управления, повышение качества обслуживания, расширение цифровых решений и повышение комфорта пассажиров.

Также предусматривается усиление интеграции между метро, автобусными, трамвайными и таксомоторными службами, развитие транспортной инфраструктуры, повышение безопасности и оперативности пассажирских перевозок.

В заявлении подчеркивается, что услуги для пассажиров и работа действующих маршрутов будут продолжены в обычном режиме.