В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского районного управления полиции, задержан 31-летний Санан Мухтаров, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили в правоохранительных органах, в ходе расследования у него было обнаружено и изъято в общей сложности 6 килограммов 765 граммов гашиша и марихуаны. Установлено, что задержанный приобрел наркотики с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении С. Мухтарова избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются.