33 студента из Украины прибыли в Азербайджан для прохождения программы социальной и психологической реабилитации.

Как сообщает Агентство социальных услуг Азербайджана, в рамках восьмидневной программы для участников предусмотрены групповые терапии, занятия медитацией и йогой, а также психосоциальные тренинги и мастер-классы.

Кроме того, украинская молодёжь сможет познакомиться с культурой и искусством Азербайджана, историей страны, её достопримечательностями и национальной кухней.

Цель программы — помочь стабилизировать эмоциональное состояние участников и содействовать их социальной интеграции.