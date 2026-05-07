33 студента из Украины прибыли в Азербайджан для прохождения программы социальной и психологической реабилитации.
Как сообщает Агентство социальных услуг Азербайджана, в рамках восьмидневной программы для участников предусмотрены групповые терапии, занятия медитацией и йогой, а также психосоциальные тренинги и мастер-классы.
Кроме того, украинская молодёжь сможет познакомиться с культурой и искусством Азербайджана, историей страны, её достопримечательностями и национальной кухней.
Цель программы — помочь стабилизировать эмоциональное состояние участников и содействовать их социальной интеграции.