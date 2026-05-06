В некоторых новостных сайтах распространилась недостоверная информация о выступлении прокурора, поддерживающего государственное обвинение по уголовному делу Бабека Ибадова, обвиняемого в убийстве своего племянника в городе Баку. ОБ этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В распространённых сообщениях утверждалось, что государственный обвинитель якобы потребовал для обвиняемого наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что данная информация не соответствует действительности.

Подчёркивается, что в своём выступлении государственный обвинитель, учитывая степень общественной опасности вменяемого деяния, совокупность собранных по делу доказательств и требования уголовного законодательства, обратился к суду с просьбой назначить Бабеку Ибадову наказание в виде 17 лет лишения свободы.

В завершение представители СМИ и общественность были призваны опираться исключительно на официальные источники и не распространять непроверенную и недостоверную информацию.