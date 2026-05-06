Каспийское море всё заметнее превращается в ключевое направление для внешней торговли Ирана на фоне сохраняющихся ограничений и рисков в районе Ормузского пролива и в Персидском заливе. Об этом пишет The National Interest.

По данным анализа издания, традиционно основная часть иранского экспорта и импорта — до 90% — проходила через южные морские маршруты. Однако в условиях текущей напряжённой обстановки и перебоев в регионе часть этих путей стала менее надёжной, что вынудило Тегеран активнее развивать северное направление.

Эксперты отмечают, что логистические связи через Каспийское море приобретают всё большее значение для доставки иранских товаров на внешние рынки. В результате северный маршрут постепенно становится одним из основных каналов внешнеэкономической деятельности страны.

Одновременно подчёркивается, что инфраструктура на этом направлении также сталкивается с уязвимостями. В частности, удары по портовой зоне Бандар-Анзали в иранской провинции Гилян в марте и апреле нанесли ущерб отдельным объектам и осложнили работу части логистических цепочек.

В этих условиях усиливается роль сотрудничества с северными партнёрами, включая Россию, которая наращивает торговые и транспортные операции с Ираном и использует альтернативные схемы поставок через Каспийский регион.

Как отмечается в материале, Каспийское море постепенно перестаёт быть исключительно торговым внутренним бассейном и всё больше приобретает стратегическое значение как элемент региональной экономической и логистической инфраструктуры, обеспечивающей устойчивость внешней торговли Ирана.