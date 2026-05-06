Прагматизм против деклараций — именно в такой логике сегодня все отчетливее проявляется разрыв между риторикой европейских институтов и реальной политикой ключевых государств ЕС на Южном Кавказе. В то время как Европарламент одну за другой штампует критические резолюции в адрес Баку и разгоняет информационную волну с явным политическим уклоном, европейские лидеры действуют куда менее театрально, без «демократического» драматизма и вполне при этом откровенно. Они буквально выстраиваются в очередь для контактов с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Данный диссонанс давно перестал быть случайностью.

Такой очевидный контраст уже невозможно списать на разницу мнений. Тут, скорее всего, речь идет о глубоком расколе внутри самой Европы. Брюссельская бюрократия решила поиграть в ценности и громкие заявления, тогда как правительства ведущих стран считают деньги, делают ставку на энергетику и просчитывают риски. А это, скажем, больше волнует европейское общество, нужнее и важнее для граждан стран Старого Света.

И в этой прагматичной системе координат Азербайджан — не объект критики, а незаменимый и надежный партнер. Очевидно, что поэтому реальные решения принимаются не в зале Европарламента, а в ходе двусторонних переговоров.

Сколько бы ни упражнялись в резолюциях, докладах и прочих документах кляузнического содержания и громких формулировках депутаты Европарламента, реальность упрямо бьет по этим декларациям и а-ля критичным формулировкам. Реальность такова, что без Азербайджана как ключевого звена европейской энергетической безопасности — никуда. И это уже не вопрос симпатий или политических предпочтений, а жесткая экономическая необходимость. Южный газовый коридор, наращивание поставок, участие в новых логистических цепочках превращают Баку в один из опорных пунктов европейской стабильности.

А европарламентарии, которые прочно подсели на подкормку заинтересованных кругов, могут «вякать» с трибун до полной хрипоты, принимать резолюции и изображать моральное превосходство, но вопросы экономики всегда будут доминировать. Когда на кону стоят энергобезопасность, промышленность и социальная стабильность, идеологические конструкции быстро отходят на второй план. Именно поэтому в закулисье европейской политики звучит совсем другой тон, который отличается прагматизмом, сдержанностью и предельно конкретным посылом.

Визиты в Баку, переговоры, соглашения — это и есть настоящая политика. Не громкие тексты, а реальные контракты. Не декларации, а маршруты поставок и кубометры газа. Не бесхребетные и не имеющие юридической силы резолюции, а подписи под реальными документами, за которыми стоит практическая перспектива. Здесь Азербайджан оказывается в позиции силы, а не в роли «объекта давления», как это пытаются представить в отдельных европейских структурах.

На этом фоне действия Европарламента выглядят все более оторванными от реальности, все более ангажированными. Их резолюции не просто игнорируют объективные факторы, но и формируют искаженную картину региона. Это уже не политика, а информационная кампания, в которой факты подгоняются под заранее заданную линию, а кто задает эту линию, всем очевидно.

К слову, отдельная линия — ставка на Армению. Брюссель все активнее продвигает Ереван как «демократический форпост», щедро раздавая политические авансы и демонстрируя подчеркнутую поддержку. Однако за этим стоит не столько вера в ценности, сколько удобство, потому что Армения воспринимается как более управляемый и зависимый «партнер».

В отличие от нее, Азербайджан и Грузия проводят самостоятельную политику, не вписываясь в роль «младших партнеров». Они не готовы играть по чужим сценариям — и именно это вызывает раздражение у части европейского истеблишмента. Независимость здесь оказывается не преимуществом, а поводом для давления.

В итоге складывается откровенно циничная, но предельно ясная картина. Европарламент может ужесточать риторику, но реальная Европа — это как раз та, что отвечает за экономику и энергетику, а она уже сделала свой выбор. И этот выбор продиктован не лозунгами, а интересами.

Вещать о «ценностях» не запрещено, но, когда наступает зима и растут цены на энергию, все разговоры быстренько возвращаются в плоскость прагматизма, и в этой плоскости Азербайджан становится острой необходимостью, а не альтернативой. И сколько бы ни пытались это замаскировать резолюциями, факт остается фактом: без Баку европейская энергетическая конструкция начинает громко и зловеще трещать.