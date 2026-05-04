Азербайджан по максимуму использует возможности современного дипломатического протокола — саммит Европейского политического сообщества в Ереване доказал это ещё раз. В столице Армении азербайджанская официальная делегация справляться не стала. Мирный договор ещё не подписан, выполнены ещё не все условия мира, и, прежде всего, не внесены изменения в армянскую конституцию, так что время двусторонних визитов высокого уровня, даже на международные мероприятия, ещё не пришло. Но при этом и бойкотировать саммит ЕПС наша страна не стала. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил перед его участниками по видеосвязи.

В своём выступлении глава Азербайджанской Республики затронул целый ряд вопросов. Рассказал о мирном процессе между Баку и Ереваном, особо отметив, что в условиях мира Азербайджан и Армения живут девять месяцев.

Однако в Азербайджане, да и за пределами нашей страны, особое внимание привлёк ещё один тезис, который озвучил Ильхам Алиев. Президент Азербайджана подверг жёсткой критике ряд европейских институтов, в том числе ПАСЕ и Европарламент.

Как напомнил Ильхам Алиев, после завершения антитеррористических мер в Карабахе и реализации резолюций Совбеза ООН 1993 года ПАСЕ спустя четыре месяца ввела санкции против азербайджанской делегации. Досталось и Европарламенту: «Только представьте: 14 резолюций за пять лет — это уже похоже на одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, намеренно прямо перед саммитом. Вместо того чтобы заниматься фундаментальными проблемами некоторых стран-членов, такими как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность и проблемы бездомных, Европейский парламент делает Азербайджан мишенью, распространяя клевету и ложь. Причина в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму и привлёк военных преступников к ответственности. В ответ парламент Азербайджана 1 мая официально принял решение приостановить сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям, прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан, а также инициировать процедуры по прекращению членства в Парламентской ассамблее «Евронест»».

Напомним: Азербайджан стал членом Совета Европы и ПАСЕ ещё в январе 2001 г. Тогда в Азербайджане возлагали серьёзные надежды, что эта организация сыграет свою роль в урегулировании конфликта с Арменией. Но, увы, СЕ вмешиваться в этот вопрос не спешил. Там предпочитали заниматься исключительно «правами человека». А ещё демонстрировать «двойные стандарты» — территориальная целостность одних стран имела значение и требовала уважения, а на агрессию в отношении других можно было не обращать внимания. Генсек СЕ Торбьёрн Ягланд глубокомысленно рассуждал о «серых зонах» и т. д. А осенью 2023 г. ПАСЕ окончательно пробила дно, наказав Азербайджан… за восстановление своей территориальной целостности и борьбу с терроризмом.

В 2011 году на политической арене появился Евронест — площадка сотрудничества Европарламента с парламентами стран-участниц «Восточного партнёрства». И с самого начала там даже не пытались играть в объективность. Как и в самом Европарламенте, о чём и напомнил в своём выступлении президент Азербайджана. Попытки вмешательства во внутренние дела, спекуляции на теме «прав человека» при полном равнодушии к нарушенным грубейшим образом правам азербайджанских вынужденных переселенцев и этнических азербайджанцев, изгнанных из Армении в результате «этнических чисток», отсутствие должной реакции на военные преступления, совершённые Арменией осенью 2020 г., включая намеренные обстрелы мирных кварталов азербайджанских городов — на всё это ПАСЕ и Европарламент просто не реагировали. Считали ниже своего европейского достоинства. Не могли примириться с тем, что бывают ситуации, когда нападают христиане, а жертвы — мусульмане.

Никуда не исчезло и европейское высокомерие в отношении других стран. Ратуя на словах за свободу слова и т. д., спикер Европарламента Роберта Метсола требовала от официального Баку… запретить депутату Милли Меджлиса Азербайджана Туралу Гянджалиеву высказываться о коррупции в Европарламенте. Словом, неудивительно, что Азербайджан как раз накануне саммита ЕПС приостановил сотрудничество с Евронестом и Европарламентом.

А вот о коррупции в европейских институтах следовало бы сказать особо. Это не только хрестоматийный «Катаргейт», где на взятки в 37 миллионов € попалась вице-спикер Европарламента Ева Кайли. И даже не «файлы Эпштейна» с подробностями коррупционных связей генсека СЕ Ягланда с Россией. Как раз накануне саммита в Ереване стали известны подробности коррупционной сети, которую на деньги российских олигархов армянского происхождения плёл в европейских институтах Луис Окампо. Среди получателей денег — персоны уровня Жозепа Борреля и другие «звёзды» европейского парламентаризма. Как стало известно Minval Politika практически синхронно с открытием саммита, Окампо сотрудничал и с университетом Сан-Паулу в Бразилии, чтобы использовать в информационной войне против Азербайджана возможности искусственного интеллекта — для производства разного рода дипфейков. Официальная реакция Европарламента так и не прозвучала. Там опять, похоже, «смотрят в другую сторону», а коррупцию ищут где угодно, но не в собственных кабинетах.

И на этом фоне становится предельно ясно, почему Азербайджан приостановил сотрудничество с «парламентским сектором» единой Европы. Прежде всего есть «красные линии», которые Азербайджан никому не позволит пересекать. Прежде всего это территориальная целостность и государственный суверенитет. Кроме того, любое сотрудничество должно быть двусторонним. Если Европарламент предпочитает действовать, нарушая международное право и все мыслимые и немыслимые этические нормы, открыто подрывать мирный процесс на Южном Кавказе, вмешиваться во внутренние дела и устраивать провокации, — Азербайджану такое сотрудничество не нужно. И в качестве «вишенки на торте» мы уже знаем, в том числе и из откровений Окампо, как готовятся и принимаются решения в Европарламенте — на деньги разного рода лоббистских групп. Сотрудничать с такой коррумпированной структурой Азербайджан по понятным причинам не намерен.

Так что выводы из заявлений президента Азербайджана и демарша Милли Меджлиса европейцам стоило бы сделать.