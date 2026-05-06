В Азербайджане ожидается, что годовая инфляция по базовому сценарию составит 5,9% в 2026 году и 4,5% в 2027 году.

Как сообщает Центральный банк Азербайджана, ранее прогнозы были ниже — 5,5% и 4% соответственно.

Пересмотр связан в основном с усилением внешних факторов: ростом мировых цен на продовольствие, инфляционным давлением у торговых партнёров, а также замедлением укрепления номинального эффективного курса валюты.

Регулятор отмечает, что значительная часть инфляции в ближайшие годы будет формироваться за счёт предложения. Дополнительное влияние оказывает геополитическая напряжённость, которая приводит к росту транспортных и страховых расходов и увеличению волатильности цен на энергоресурсы.

Также среди ключевых рисков выделяются инфляционные ожидания внутри страны, способные усилить потребительский спрос.