Врач-рентгенолог отделения лучевой терапии Национального онкологического центра Асиф Насирли, получивший тяжёлые травмы в результате взрыва, произошедшего в Национальном онкологическом центре, скончался 5 мая в 21:45 в больнице, где проходил лечение.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в прокуратуре Ясамальского района по данному факту, продолжается.

«Просим пользователей социальных сетей и представителей СМИ при распространении информации, связанной с указанным происшествием, ссылаться исключительно на официальные источники и не предавать огласке информацию без уточнения её достоверности в соответствующих государственных органах. Особо подчёркиваем, что соблюдение конфиденциальности сведений, составляющих тайну следствия, недопущение их распространения, а также уважительное отношение к правам и законным интересам участников уголовного процесса являются основными правовыми и этическими требованиями закона и профессионального обмена информацией.

В этой связи воздержание от распространения неподтверждённой, искажённой или не соответствующей действительности информации, а также публикаций в форме слухов, способных вызвать в обществе растерянность и необоснованную тревогу, имеет важное значение для беспрепятственного продолжения процессуальных мероприятий, проводимых правоохранительными органами», — говорится в сообщении.