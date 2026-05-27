Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану с государственным визитом. Российского лидера лично встречает на летном поле пригласивший его президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Госвизит российского президента продлится три дня. В программе – неформальный обед Путина с Токаевым, российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и ряд других мероприятий.

Кроме того, президент России примет участие в мероприятиях под эгидой ЕАЭС. Лидеры объединения обсудят, помимо прочего, план Армении по вступлению в ЕС.