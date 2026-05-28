Австрийские и швейцарские ученые установили, что вращение Земли замедляется невиданными темпами. Об этом сообщает сайт BBC Science Focus.

Исследователи из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха решили проверить, как менялась скорость вращения планеты в прошлом. Для этого они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. По их химическому составу можно вычислить колебания уровня моря в глубоком прошлом, а затем на основе этого показателя рассчитать изменения скорости вращения Земли.

Выяснилось, что за 3,6 миллиона лет вращение Земли ни разу не замедлялась настолько быстро. Специалисты считают, что это связано с таянием полярных ледников из-за изменения климата. Талая вода с высоких широт перетекает в океаны и распределяется ближе к экватору, что смещает массу от полюсов и приводит к изменению скорости вращения планеты.