Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отправку срочного письма американскому лидеру Дональду Трампу.

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.

Зеленский подтвердил, что написал специальное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу, и накануне оно уже было отправлено в Вашингтон.

В вечернем обращении он заявил, что после массированного удара России в ночь на воскресенье Украине необходимо «больше защиты от баллистических угроз».

Также он сообщил, что в Украине с визитом находились представители Конгресса США.