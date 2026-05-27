Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что вопросы социальной интеграции азербайджанцев, проживающих в стране, находятся в центре внимания грузинских властей, а также президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Михаил Кавелашвили сказал во время встречи с азербайджанской общиной в Джума-мечети Тбилиси, передает Азертадж.

По словам президента Грузии, во время недавнего визита в Азербайджан Ильхам Алиев подчеркнул особые братские отношения между двумя народами. Кавелашвили отметил, что считает азербайджанского лидера своим близким другом, а стабильность и мир в регионе во многом являются результатом дружеских связей между странами.

Президент Грузии также заявил, что Тбилиси поддерживает хорошие отношения не только с Азербайджаном и Турцией, но и с Арменией.

Отдельно Михаил Кавелашвили затронул вопрос знания государственного языка азербайджанцами, проживающими в Грузии. Он подчеркнул, что каждый гражданин страны независимо от национальности должен владеть грузинским языком.

Михеил Кавелашвили подчеркнул, что президент Ильхам Алиев также поинтересовался тем, как живут и учатся проживающие в Грузии азербайджанцы и на каком уровне они владеют государственным языком.

«Действительно, это очень важный вопрос. Необходимо, чтобы каждый гражданин Грузии, независимо от национальной принадлежности, знал государственный язык. Сегодня здесь присутствует и молодежь. Чуть ранее один из представителей старшего поколения заговорил со мной на грузинском языке, и это меня очень радует. Мы веками живем в этой стране вместе, мы едины, и Грузия – наша общая родина. Поэтому нам важно знать государственный язык. Мы также заинтересованы в реализации социальных проектов по этому вопросу и готовы их поддерживать», — отметил он.