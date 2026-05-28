28 мая Азербайджан отмечает свой главный государственный праздник – День независимости. В этот день, в 1918 году, была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика – первая демократическая республика парламентского типа на мусульманском Востоке. И это не просто важная историческая дата.

Слишком много политических тенденций и векторов сошлось в этот день. АДР по своим временам была очень передовым государством. Женщины раньше, чем в США и тем более во многих странах Европы, получили равные с мужчинами избирательные права. Существовал многопартийный и многонациональный парламент. Права граждан АДР были равными вне зависимости от религии, расы и национальности – в первой половине ХХ века это был неслыханный шаг для многих стран «передовой демократии». И история АДР — красноречивое свидетельство того, что представляют собой политические и демократические традиции Азербайджана, и что заложены они были на десятилетия раньше, чем о себе заявили многочисленные грантовые НПО, Фонд Сороса и т.д.

Для тех, кто родился и учился в СССР, это была запрещённая память. Даже эпитет «независимая» в отношении АДР не поощрялся. Её следовало именовать «буржуазной», «мусаватистской» или ещё как-нибудь – даже советские пропагандисты понимали, что при всех их усилиях констатация факта, что в 1918 году Азербайджан провозгласил свою независимость, понятным образом подействует на широкую аудиторию. Нам не полагалось знать про восстание в Гяндже, про студенческие и молодёжные кружки, участники которых мечтали возродить независимость Азербайджана. Но полностью контролировать информацию уже не удавалось. Тот опыт независимой государственности и парламентской демократии не был забыт. Потому что однажды поднятое знамя не падёт.

А ещё 28 мая – это предостережение. Жестокий и оттого ещё более красноречивый урок того, что провозгласить независимость легче, чем удержать её. Что с момента провозглашения независимости строительство государства не заканчивается, а только начинается. Мы не просто задавали себе вопросы, как выглядела бы наша жизнь, если бы тогда, весной 1920 года, АДР устояла. Если бы у нас не были украдены результаты той первой войны за Карабах, и в составе Азербайджана остались бы и Западный Зангезур, и Гейча магалы. Если бы «золотой фонд» нашей интеллигенции не был уничтожен в репрессиях. Если бы наша нефть с самого начала работала на нас, и не было бы 70 лет колониального грабежа. Мы делали выводы. Чтобы потом, уже в девяностые, когда вновь обретённая независимость Азербайджана оказалась на волоске, в последнюю секунду отвернуть от пропасти. Чтобы не делиться своим суверенитетом ни с кем. Чтобы, стиснув зубы, планомерно, по кирпичику, выстраивать новый Азербайджан. Чтобы победить в войне и освободить ранее оккупированные земли.

И сегодня мы встречаем наш главный государственный праздник уже в другой стране. В Азербайджане, который вошёл в число государств средней силы. По инициативе нашей страны, нашего президента Ильхама Алиева, меняется транспортная география, укрепляется Средний коридор, крепнет региональное партнёрство Азербайджана, Грузии, Турции, в реальную и влиятельную силу превращается Организация Тюркских Государств… Азербайджанский опыт социального управления и военного строительства востребован сегодня во многих странах мира. И наша независимость – она навсегда. Потому что однажды поднятое знамя не падёт.