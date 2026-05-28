Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что в настоящее время страна не ведёт переговоров с компанией «Лукойл» о выкупе долей в совместных проектах. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума в Астане.

Ранее сообщалось, что Казахстан направлял уведомление в OFAC по вопросу возможного выкупа доли «Лукойла» в совместных проектах, ссылаясь на приоритетное право республики в соответствии с национальным законодательством. Тогда Минэнерго рассматривало различные варианты сделки, включая формы расчётов, не ограниченные денежными средствами.

На фоне санкционных ограничений в Казахстане была приостановлена реализация совместных проектов «Каламкас-море» и «Хазар». Нацкомпания «КазМунайГаз» и «Лукойл» продолжают обсуждать возможные пути решения вопросов финансирования этих проектов.