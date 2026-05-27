Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО.

Об этом сообщает The Kyiv Independent.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил журналистам эту информацию, отметив, что адресатов два — Дональд Трамп и Конгресс.

Обращение Зеленского появилось на фоне усиления российских массированных атак на Украину и публичных угроз Кремля по поводу новых ударов по Киеву.

«Что касается противовоздушной обороны от ракет, мы полагаемся на наших друзей. В вопросе защиты от баллистических ракет мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты», — говорится в письме.

Украинский лидер подчеркнул, что нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой сталкивается страна. Он попросил помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет.

«Я, от имени украинского народа, с уважением прошу президента и Конгресс США продолжать участвовать в этом процессе. И помочь нам обеспечить это жизненно важное средство защиты от российского террора — ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы — чтобы остановить российские баллистические ракеты и другие ракетные атаки РФ», — написал Зеленский.