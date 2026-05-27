Азербайджанский AI/MediaTech-стартап InnMedia отобран для участия в программе Silkway Accelerator 2026 (Batch 7), которую реализует технопарк Astana Hub в партнерстве с Google for Startups.
Как сообщил основатель компании Теймур Куцеба, InnMedia стал единственным стартапом из Азербайджана в новом потоке программы и будет представлять страну среди технологических компаний региона, передает АЗЕРТАДЖ.
По его словам, участие в акселераторе станет важным этапом международного развития компании и поможет ускорить масштабирование бизнеса.
Куцеба отметил, что программа позволит стартапу получить доступ к международной экспертной сети, протестировать новые стратегии роста и подготовиться к выходу на зарубежные рынки.
Silkway Accelerator, запущенная в 2022 году Astana Hub совместно с Google for Startups, за шесть потоков объединила 73 стартапа из более чем восьми стран. По данным организаторов, участники программы привлекли свыше 48 млн долларов инвестиций, а совокупная оценка проектов превысила 500 млн долларов.
Среди ранее участвовавших азербайджанских стартапов — Tripsome, Metatesk, Voiceloft и Tryverse.
InnMedia разрабатывает AI-платформу для автоматизации медиа- и коммуникационных процессов. Решение позволяет редакциям и цифровым издателям автоматизировать сбор, анализ и создание контента в текстовом, аудио-, фото- и видеоформатах.
Компания ранее получила грант Microsoft Azure Credits на 150 тысяч долларов и участвовала в программах SABAH.HUB, IE Business School и летней школе Y Combinator.