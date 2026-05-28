В мае Турция намерена сократить импорт российской нефти марки Urals, поставляемой из портов Балтийского и Черного морей, до минимального уровня почти за полтора года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG, Kpler и информацию трейдеров.

Согласно ожиданиям, средний объем импорта нефти Urals в республику в мае составит порядка 161 тыс. баррелей в сутки. Данный показатель ниже значений января–апреля (189 тыс. баррелей в сутки) и мая 2025 года (302 тыс. баррелей в сутки).

«Турция привыкла к российской нефти со значительной скидкой. Они не были готовы покупать этот сорт по таким высоким ценам», — заявил трейдер крупной западной компании.

Два других источника агентства связали снижение поставок в апреле и мае с увеличением спроса в Азии, в частности в Индии. Как отмечается в статье, уменьшение объемов частично компенсируется ростом турецкого импорта сырья сорта CPC из Каспийского региона. Данное сырье, в зависимости от отгрузки, поставляется как из России, так и из Казахстана.