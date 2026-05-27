Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после слов президента Беларуси Александр Лукашенко о том, «кому нужна Армения», Ереван сделал вывод о необходимости расширения своих политических и экономических альтернатив.

Выступая на митинге в городе Абовян Котайкской области 27 мая, Пашинян подчеркнул, что страна больше не намерена зависеть от одного маршрута, союзника или источника энергоснабжения.

По его словам, Армения уже получила дополнительные транспортные возможности благодаря железнодорожным маршрутам Запад–Восток, линии Ахалкалаки — Карс, а также железной дороге через территорию Азербайджана.

Премьер также сообщил о планах по запуску проекта TRIPP и строительству газопровода через территорию Армении. По его словам, страна сможет получать часть газа в качестве оплаты за транзит.

«Мы за счет этого транзита будем иметь собственный газ. За этот транзит нам будут платить газом», — сказал Пашинян.

Кроме того, Пашинян отметил, что Ереван намерен активно развивать альтернативную энергетику и одновременно продолжать участие в Евразийском экономическом союзе, совмещая это с реформами по европейским стандартам.

«Когда придет время выбора, этот выбор сделает народ Армении», — заявил премьер, добавив, что главной задачей считает наличие у страны альтернатив, чтобы никто больше не мог говорить: «Кому нужна Армения, куда она денется».