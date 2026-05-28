Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил народ Азербайджана по случаю 28 Мая — Дня независимости. Cоответствующее поздравление опубликовано на официальном сайте Государственного департамента США.

«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Азербайджана с Днем независимости.

За последний год мы вывели наши отношения на уровень стратегического партнерства, кульминацией чего стало подписание в Баку Хартии о стратегическом партнерстве вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Ильхамом Алиевым. Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего партнерства путем расширения региональной инфраструктуры, экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности.

Соединенные Штаты приветствуют приверженность Азербайджана делу прочного мира на Южном Кавказе и рассчитывают на продолжение нашего сотрудничества в этих усилиях. Мы надеемся на углубление нашего партнерства в наступающем году и в будущем», – говорится в поздравлении.