США нанесли удар по иранскому военному объекту, который, по версии Вашингтона, представлял угрозу американским силам и коммерческому судоходству в Ормузском проливе, сообщает Reuters.

По данным агенства, американские военные также перехватили и уничтожили несколько иранских беспилотников.

В ответ Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара по американской авиабазе. В Тегеране подчеркнули, что атака стала ответом на действия США вблизи Бендер-Аббаса.

«На любые последующие атаки США будет дан более решительный ответ», — говорится в заявлении КСИР. В Иране также возложили ответственность за дальнейшую эскалацию на Вашингтон.